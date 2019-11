Jazz în autobuz, la Ploiești. Concert live pe traseul 30 - VIDEO, FOTO

Călătoria a fost o plăcere, miercuri seara, pentru cei care au avut norocul să se urce în autobuzul 30, care circulă pe ruta Hipodrom - Gara de Sud - Cina din Ploiești. Trei muzicieni, Aurelian Despa (percuție), Andrei Frîncu (contrabas) și Cristian Duca (pian), au reușit să capteze imediat atenția celor care, printr-o întâmplare, s-au aflat în mijlocul de transport.

Surpriza a fost imensă pentru ploieștenii care s-au trezit în plin concert de jazz când s-au urcat în autobuzul 30. Prima oprire a fost în stația de la UPG, de unde s-au urcat câțiva studenți. Apoi, mijlocul de transport a oprit la Gara de Sud și, tot așa, în fiecare stație care a urmat. La un moment dat, autobuzul era arhiplin.

Într-un decor inedit, pentru câteva zeci de minute, călătorii au avut parte de o reprezentație pe măsură. Unii au preferat să meargă cu autobuzul pe tot traseul pentru a asculta muzica celor trei instrumentiști.

„Jazz in the Bus” este un proiect care se derulează în municipiu de câțiva ani și are drept scop promovarea Ploiești Jazz Festival, care va avea loc, în perioada 20 - 24 noiembrie, la Filarmonica „Paul Constantinescu”.