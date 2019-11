Toledo, un muzeu în aer liber. FOTO

La mai puțin de 150 de km de Madrid, Toledo păstrează farmecul celor mai vechi orase din peninsula Iberica.

Cucerit de catre romani, a primit numele de Toletum. Capitala a regatului vizigot intre 554 si 711, a fost cucerit si stapanit apoi timp de patru secole de catre arabi.



Ocupat dupa aceea de catre regele Alfonso al VI-lea al Castiliei, a fost pana in 1561 centrul administrativ al regatului. Importanta sa strategica este coplesitoare, fapt ce explica disputarea asezarii de catre numeroasele popoare care au poposit in zona.



De altfel intre Toledo si Madrid se inalta, in varful unui deal numit El Cerro de los ngeles (Dealul ingerilor), considerat a fi centrul geografic al Spaniei, o statuie a mantuitorului Iisus, simbol al Spaniei catolice.



Adevarat oras-monument, actualul Toledo ilustreaza toate etapele prin care a trecut vechea capitala iberica. Vestigiile romane alterneaza cu zidurile medievale si bisericile gotice, iar ruinele fortaretelor maure sfideaza prin rezistenta trecerea timpului.



Orasul traieste sub semnul lui El Greco, care l-a imortalizat de nenumarate ori in operele sale. Trei credinte s-au manifestat aici de-a lungul timpului, fiecare lasandu-si in urma casele de rugaciune: cea crestina, cea araba si cea mozaica.



Toledo este de asemenea cunoscut pentru producţiile de oţel şi în special de săbii.



Si astazi orasul Toledo si-a pastrat farmecul, iar zona veche este un adevarat muzeu in aer liber, fiind inclusa pe lista UNESCO.

FOTO

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești