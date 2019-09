„Noaptea Bibliotecilor” la Ploiești. Expoziții, proiecții de film, concerte și jocuri inspirate din basme

Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” a lansat o nouă invitație, de data aceasta la un eveniment care marchează „Anul Cărții în România”. Este vorba despre „Noaptea Bibliotecilor”, eveniment organizat la Palatul Culturii din Ploiești.

Evenimentul a fost lansat, la nivel național, de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) și a prins contur, rapid, și la Ploiești.

Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” din Ploiești a lansat deja invitația, în special pentru copii, pentru a participa, vineri, între orele 18.00 - 24.00, la „Noaptea Bibliotecilor”.

„Vă invităm să luați parte la activitățile organizate și să vă bucurați de programul divers pe care l-am pregătit pentru dumneavoastră, prieteni de toate vârstele ai bibliotecii noastre!, este invitația lansată de Biblioteca Județeană Nicolae Iorga.

Din programul evenimentului nu vor lipsi proiecțiile de film pentru copii, jocurile inspirate din basme, dar și o demonstrație de robotică, precum și un concert de chitară acustică (formația Long Way Down). Cei mici vor avea parte de multe alte surprize, spun organizatorii.

Programul Noaptea Bibliotecilor

27 septembrie 2019

PROGRAM

sediul central - Palatul Culturii, Str. Erou Călin Cătălin, Nr. 1.

18.00 – 20.00

SECȚIA ÎMPRUMUT DE CARTE PENTRU COPII

- Ora de lectură – le citim copiilor

- Proiecție de film pentru copii (Dumbo - 2019, Alladin - 2019)

SALA MERIDIAN

- Bună seara, copii! – Jocuri inspirate din basme, lego, board games – program susținut de

voluntarii Asociației „Un strop de fericire”.

CURTEA INTERIOARĂ - PALATUL CULTURII

- Atelier de land-art – cu expoziție

ROTONDA BIBLIOTECII

- Demonstrație de robotică – susținută de echipa RO2D2- știință, tehnologie și inginerie a

Colegiului Național ”Mihai Viteazul” Ploiești

- Expoziție – Păpuși de porțelan

20.00-22.00

CURTEA INTERIOARĂ - PALATUL CULTURII

- Concert de chitară acustică – formația Long Way Down

- Proiecție de film: Aquaman (2018, regia: James Wan) – film SF cu super-eroi, de acțiune, de

aventură

SECȚIA DOCUMENTAR

Valori bibliofile – Literă împodobită de timp, în legături minunat meșteșugite – Un catalog

al celor mai valoroase publicații aflate în fondul Bibliotecii Județene „Nicolae Iorga” Ploiești

– proiecție, scurt documentar.

SALA MEDIATECA

- Pledoarie pentru muzică - pe tot parcursul serii vor rula concerte ale unor mari muzicieni

contemporani precum Yanni, Sarah Brighton și Adele .

SALA DE LECTURĂ

- Să descoperim locuri frumoase din lume – călătorie în imagini: albume și cărți de călătorie

din fondul de publicații al bibliotecii.

22.00 - 24.00

CURTEA INTERIOARĂ – PALATUL CULTURII

- Proiecție de film (Somewhere in Time - 1980 – dramă SF cu: Christopher Reeve, Jane

Seymour, Christopher Plummer, Regia: Jeannot Szwarc).

SALA MERIDIAN

- Proiecție de film (Să ucizi o pasăre cântătoare – 1962 – ecranizarea romanului omonim al

lui Harper Lee).

Activități permanente pe durata manifestării:

 Împrumut de documente de bibliotecă;

 Înscriere şi eliberare de permis de bibliotecă;

 Noutăți editoriale din colecțiile Secției Împrumut de carte pentru adulți;

 Expoziții;

 Vizite ghidate;

 Înscrieri la cursurile gratuite organizate de biblioteca in perioada 1 octombrie 2019 - 30 mai

2020.

Foto: sură - Facebook - Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Ploiești