Horoscopul de azi, 17 septembrie 2019

Vibrația zilei este 8 și o să ne gândim de două ori înainte de a scoate banii din buzunar. O să ne asigurăm confortul material, dar nu-l vom neglija nici pe cel spiritual ca să ne completăm frumos pe dinăuntru.

FECIOARĂ

O s-aveţi parte de succese, asta şi pentru că încep să se vadă rezultatele eforturilor pe care le-aţi depus de mai bine de un an şi ceva. Se poate să vă fie mai bine din punct de vedere sentimental şi să aveţi convingerea că relaţia voastră o să fie pe viaţă.

BALANŢA

Puteţi începe lucruri noi, să fiţi la-nceput de drum şi în profesie, şi în viaţa personală, de cuplu, şi să vă ghideze bine de tot flerul. O să atrageţi atenţia prin ceva, se pare c-o să fiţi în lumina reflectoarelor şi va fi un salt în carieră.

SCORPION

E posibil să investiţi banii pe care i-aţi strâns şi o să vă reamenajaţi locuinţa, ori poate vă luaţi alta nouă, vă cumpăraţi o maşină, fie şi la mâna a doua. O să apară cineva care să vă suscite interesul şi va fi o chimie puternică, care promite să vă ţină împreună.

SĂGETĂTOR

O nouă provocare la serviciu, dar nimic nu vă sperie, o să puneţi la bătaie tot potenţialul de care dispuneţi să vă autodepăşiţi - că e anul vostru. Va caută multă lume, cu care o să interacţionaţi şi pe linie profesională, dar şi în particular, pentru că veți ieși mai des în societate.

CAPRICORN

Veți descoperi nişte valenţe de care nu v-aţi fi crezut în stare şi se poate să vă sporiţi veniturile dacă o să aveţi şi un public - ţintă. O problemă de sănătate s-ar putea să vă dea un pic de furcă, dar se remediază din mers, totul e să nu ignoraţi aspectul cu pricina.

VĂRSĂTOR

Se vor găsi nişte posibilităţi să vă luaţi casă, şi cu chirie dacă aveţi gânduri de plecare în străinătate, sau vă mutaţi în alt oraş cu treaba sau vă căsătoriţi. O să aveţi o stare de spirit mult mai bună poate şi pentru că a intervenit cineva care vă iubeşte şi asta va ridica moralul.

PEŞTI

Un nou proiect la orizont şi o să câştigaţi, pe lângă bani o notorietate care vă consolidează statutul şi o să aveţi uşi deschise acolo unde aveţi nevoie. Poate-o să gestionaţi mai bine banii şi o să vă atingeţi acel obiectiv la care visaţi de multă vreme, o casă, o maşină ori să călătoriţi.

BERBEC

Se poate să prindeţi un contract bun şi să o duceţi mai bine financiar, să intraţi şi pe alte pieţe să vindeţi la alt nivel ceea ce produceţi. O apariţie surpriza, apare persoana de care v-aţi ataşat în ultima vreme şi pe care-o vreţi în viaţa voastră.

TAUR

O să daţi dovadă de inspiraţie, fler în afaceri, şi o să vă orientaţi spre ce trebuie ca să intraţi pe un proiect care să v-aducă succes şi confort financiar. Vă parvin nişte bani de la serviciu, pot fi şi din urmă şi o să faceţi ce v-aţi propus de multă vreme - să plecaţi într-o excursie.

GEMENI

Voi se pare c-o să vă asociaţi cu cine trebuie ca să vă puneţi în valoare, să luaţi şi bani şi să vă cultivaţi în continuare numele, imaginea. Se poate să va-ndragostiti nebuneşte de cineva şi să fie alegerea potrivită să vă căsătoriţi - e an bun de mariaj la voi, am mai spus.

RAC

Se conturează o reorganizare la sericiu, poate aveţi şi voi ceva de cerut şi să profitaţi de ocazie să vă câştigaţi un alt loc, altă poziţie în schemă. Se pare c-o să sporiţi gradul de confort de-acasă, mai primiţi şi cadouri de la cei care vă iubesc.

LEU

O să vă daţi întâlnire cu grupul de prieteni ca să reluaţi preocupările comune, să descărcaţi tensiunile, să călătoriţi în timpul liber, să vă aerisiţi. Se poate să primiţi o invitaţie la un eveniment care o să vă pună în legătură cu nişte oameni care să v-ajute să vă menţineţi la înălţime.

sursa stirileprotv.ro