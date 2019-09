Schimbări majore la voucherele de vacanță pentru bugetari. Se majorează și se vor da pe card

Guvernul va schimba regulile aplicării legii privind voucherele de vacanță pentru bugetari.

Astfel, voucherele vor fi acordate pe card, renunțându-se la variantele pe hârtie. Mai mult, pentru lunile de extrasezon, respectiv aprilie, mai, octombrie și noiembrie, voucherele vor avea o valoare mai mare, de 2.080 de lei.

Anunțul a fost făcut de Adrian Voican, vicepreședinte al Federației asociațiilor de promovare turistică din Romania.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

"Voucherele de vacanță - pe care eu le consider un plan Marshall al turismului românesc - am cerut și ministrulului Bogdan Trif (ministrul Turismului, n.r.) a promis că va consfinți printr-o ordonanță de urgență prelungirea aplicării lor dincolo de 2020, chiar pentru 5 sau 10 ani. Am mai stabilit că cele 4 luni de extrasezon care vor beneficia de vouchere cu valoare mai mare, respectiv 2080 lei, vor fi aprilie, mai, octombrie și noiembrie. Și că acordarea lor se va face pe card, renunțându-se la variantele pe hârtie", a declarat Voican, citat de profit.ro