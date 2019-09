Dacă nu vine muntele la meltean, vine melteanul la munte și îl împodobește cu gunoi

Bușteni, Valea Cerbului, septembrie 2019. Locuri superbe, pentru care nu avem niciun merit că există, dar suntem vinovați pentru că permitem batjocorirea lor.

Ce este în mintea unui cocalar, mândru de treningul lui de obor, în care se târăște prin superbele locuri de pe Valea Prahovei? Dacă-l întrebi, îți va spune că a ieșit la aer curat, să admire frumusețea naturii, să se bucure de priveliște.

În realitate, melteanul a ieșit să ardă un mic, să eurcteze sonor după o bere ieftină și să strige diverse inepții, pentru ca ecoul să-i confirme cât este de inteligent. Din când în când, își mai face și câte un selfie, pe care îl postează apoi pe facebook, pentru ca lumea să știe că rumegătoarea a ieșit la păscut.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Ce nu pozează melteanul, este mizeria pe care o lasă în urmă. Nu are habar cât de mult rău face și oricum nu-i pasă. Este sub demnitatea lui să își care gunoiul până la un tomberon. Cum să facă el așa ceva? Adică să-l vadă lumea că duce gunoiul? Nooo... Îi cade coroana și nu mai are ”valuoare”.

Greu cu educația, greu cu civilizația. Știm că urșii de pe Valea Prahovei nu citesc observatorul, dar mai sperăm ca cineva să reușească să-i dreseze, determinându-i să alerge populația în mod selectiv, respectiv doar pe cei care lasă în urmă ceea ce vedeți în imaginea postată pe pagina fb ”Orașul Bușteni”.