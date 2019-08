Povești de Ploiești. De la simplu hobby la o mică afacere de succes. Doi ploieșteni fac brățări hand-made la mare căutare în străinătate

Se poate lucra de acasă, având un plus de venit, satisfacție și făcând, astfel, o meserie care îți place. Este exemplu lui Dragoș și Denisa, doi tineri care în loc să aștepte plecare din țară pentru a-și face un rost în viață, au rămas și au pus bazele unei mici afaceri care, încet, încet, prinde contur: confecționează brățări handmade unice, din pietre semiprețioase, pe care le vând pe internet.

Au ajuns să aibă clienți în toată România și, în ultima vreme, și în Europa.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

”Nouă ne-au plăcut foarte mult aceste brățări, ne gândeam oare o fi greu de confecționat? Oare ne-ar ieși dacă am încerca și noi? Vedeam adeseori pe internet, la diferite persoane, și ce am zis.. haide sa încercăm, să vedem ce iese.

De la câteva mărgele înșirate pe un șnur rezistent, am ajuns să colaborăm cu patru firme, unde cu fiecare dintre ele avem câte un parteneriat.

Nu ne așteptam ca de la câteva brățări împărțite între prieteni să ajungem să fim solicitați în toată țara, cât și adeseori în Europa”, susține Dragoș Niță, unul dintre cei doi tineri care administrează D&D Hand-Made.