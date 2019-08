Dezamăgirea unei românce după un concediu pe Valea Prahovei: "Mi-au amintit de ce în ultimii 25 ani nu mi-am mai făcut concediul în România!"

Mesajul a devenit în scurt timp viral, fiind distribuit de peste 1000 de persoane, în numai 12 ore.

Emanuela Turcu a postat pe Facebook un mesaj acid adresat autorităților şi patronilor din turism, după ce concediul de pe Valea Prahovei s-a dovedit a fi complet ratat.

"Am decis să îmi fac vacanța de vară în România. După 25 de ani de concedii în străinătate. Nu zic, în sfertul ăsta de secol, am mai mișunat prin patrie, câte 2-3 zile, da' nu se pune că a fost vacanță. Ei bine, proastă alegere. Locurile pe unde am fost, pe Valea Prahovei, frumoase, îți taie răsuflarea. Pe unele le mai văzusem, pe altele le-am văzut pentru prima dată. Asta fiindcă nu mă dau în vânt după munte și vacanțele de vară erau pentru mare, se știe. Frumoasă țară avem! Păcat că e locuită. Prețuri nesimțit de mari. Nu se poate să coste cazarea pe noapte în rahatul ăla de Predeal, care a ajuns o ruină, cât în centrul Parisului cu vedere la Turnul Eiffel.

Nu se poate ca la un hotel de 4 stele superior cică să ai prosoape cu găuri și hârtie igienică mai proastă ca în gară la Mizil. Nu se poate să te duci la restaurante cu pretenții și review-uri excelente pe TripAdvisor și chelnerii să aibă negru sub unghii și loloți pe gât. Să nu mai zic că Predealul e mort. Marea rășină de pe Valea Prahovei arată ca un oraș prăfuit de provincie. Un fel de Chitila sau Titu așa. O părăseală ca la Neptun, altă lele de odinioară ajunsă cerșetoare în zdrențe. Și cum să faci drumul dintre Sinaia și Predeal în trei ore?

Cum, băi, nemernicilor? Pentru un singur lucru, totuși, vreau să le mulțumesc și guvernanților, și patronilor din industria ospitalității (ce ironie!), și chelnerilor cu jeg sub unghii, și recepționerelor netufute: că mi-au amintit de ce în ultimii 25 ani nu mi-am mai făcut concediul în România! Hai sictir!", este o parte din mesajul scris de Emanuela pe Facebook.