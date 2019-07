Momente de panică pe Aeroportul din București. ”Oamenii veneau unii peste alții!” VIDEO

Scările rulante de la Aeroportul București, singurele care permit accesul din zona pistelor în cea de verificare a actelor de identitate pentru intrarea în România, nu fac față unui volum mare de pasageri.

Au constatat acest lucru zeci de pasageri care s-au trezit aseară într-o ambuscadă care se putea termina tragic.

O româncă întoarsă în țară a postat pe Facebook o filmare în care se vede cum oamenii se înghesuie, fără scăpare, pe scările rulante blocate de cozile de la pașapoarte.

Postarea Mădălinei Talpău pe Facebook:

Am ajuns in Bucuresti. Dupa o luna de la postarea lui Ariel Constantinof, am ajuns in aceeasi situatie ca el. Atunci cand am citit articolul lui aproape nu imi venea sa cred.

Astazi am trait momente de panica la scarile rulante de la intrarea in cladirea aeroportului, inspre verificarea de pasapoarte.

Sunt doua scari rulante cu un spatiu mic intre ele.

Ei bine, spatiul acela mic era deja plin, iar cei ce urcau pe prima scara rulanta pur si simplu veneau unii peste altii ca nu aveau loc.

Am reusit cumva sa ma dau in partea stanga a scarii si am asteptat.

Nu era absolut niciun angajat al aeroportului acolo.

Am filmat cateva secunde. Dupa jumatate de ora inca tremur cand ma gandesc.

