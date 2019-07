Mai mulți prahoveni plecați în vacanță la Nisipurile de Aur au rămas fără mașini. ”Bulgarii ne-au distrus concediul!” FOTO-VIDEO

Mai mulți turiști români, care și-au petrecut concediul la un hotel din stațiunea Nisipurile de Aur din Bulgaria, au avut parte de o surpriză neplăcută.

Mașinile parcate pe o stradă din apropierea hotelului unde s-au cazat au fost blocate sau ridicate imediat, fără să fie informați cum și le pot recupera.

Un cititor observatorulph.ro ne-a povestit ce a pățit:

”Ieri ne-am cazat la un hotel din Nisipurile de Aur, unde parcarea era plină. Pentru că nu am știut unde sunt alte parcări cu plată, am aflat ulterior că sunt câteva în zonă cu 10 leva pe zi, am lăsat mașinile pe marginea unui drum din apropierea hotelului, unde mai erau parcate numeroase alte autoturisme înmatriculate în Bulgaria.

După ce ne-am desfăcut bagajele, ne-am trezit mai mulți români cu roțile blocate, respectiv fără mașini. Polițiștii ne-au spus într-o engleză stricată că nu știu cum ne putem recupera mașinile. După două ore în care am alergat prin toată stațiunea, am ajuns la parcul auto unde erau duse mașinile ridicate. Am plătit 70 de leva taxa de recuperare a mașinii.

Mi s-a părut revoltător că doar mașinile înmatriculate în România erau blocate sau ridicate, celelalte nu au pățit nimic! În concluzie, bulgarii ne-au distrus concediul! Nu mă voi mai întoarce vreodată aici”.

