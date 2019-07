Un paznic de plajă din Mamaia te poate convinge că nu mai ai ce căuta pe litoralul românesc

Depășit la toate capitolele, deși unii operatori din turism se străduiesc să vină cu ceva îmbunătățiri, litoralul românesc nu mai este de ani buni o opțiune, dacă nu vrei să-ți bați joc de bani.

În weekend-ul în care la Constanța a fost festivalul Untold, am ajuns la Mamaia, însă având cu totul alt scop. Mă așteptam să fie ”omor”, dar aveam să găsesc centrul stațiunii destul de goluț, cam ca în perioadele de final de sezon. Vremea era perfectă, apa ”ciorbă”.

În zona Cazinoului din Mamaia, acolo unde încep plajele considerate ”de fițe”, cam bătea vântul în materie de clienți. Găseai destul de ușor chiar și locuri de parcare. Nu țineam neapărat să frecventez zona, pentru că nu prea sunt pe aceeași lungime de undă cu cei care o frecventează, dar o prefer în detrimentul plajelor din sudul stațiunii, unde este prezentă atmosfera ”Satului de vacanță”.

Cum ajunsesem doar pentru o zi, iar prietenii spuseseră că nimic nu ne încurcă să stăm în acea zonă, am încercat să ne instalăm pe una dintre plajele cu sezlonguri și canapele. Nu am apucat să facem 3-4 pași, că am și fost întâmpinați de un individ cu ceafa lată, înfoiat ca un curcan, pentru impresia artistică: ”Nu aveți voie cu alte produse! Doar de la bar-ul nostru se poate consuma aici! Închiriați sezlonguri și canapele? Altfel, nu puteți să stați aici!”

Eram alături de o familie, cu o fetiță de un an și jumătate. Nu știu dacă eram atât de prost îmbrăcați, de parcă ne-ai fi dat ceva de bogdaproste, dar sigur eram îmbrăcați destul de sumar. Prietenii aveau o geantă cu cele necesare, mai ales pentru copil. Intenția era să închiriem șezlonguri, copilului fiindu-i necesară umbra.

Cum nici eu nu sunt prea firav, slab pregătit și ușor de impresionat, am reacționat: ”Mă, tu glumești? Ai la bar niște lapte pentru copil? Poate și niște scutece absorbante? Și dacă vreau să stau pe nisip, în zona pe care ești obligat să o lași liberă?”

Cu o față tâmpă, care justifica deplin abordarea pe care a avut-o, a mormăit ceva neinteligibil. Am adaugat, la rândul meu, o vorbă de Duh, doar ca să îi stric ziua, nu neapărat pentru a da dovadă că nici pe mine nu mă duce capul mai mult. Recunosc sportiv că este genul de situație care mă irită suficient încât să reacționez. Nu aveam de gând să escaladez conflictul, la rândul lui sesizând că nici el nu ar fi avut sens să își forțeze mai mult norocul.

Administratorii de plaje trebuie să păstreze o treime din suprafaţa acestora, inclusiv zona ţărmului, pentru cei care nu vor să închirieze un şezlong şi vor să stea direct pe nisip. Însă puţini sunt cei care respectă această prevedere şi, de cele mai multe ori, porţiunea dedicată cearşafurilor este cea dinspre promenadă, nicidecum la firul apei.

Am mers la plaja vecină, în aceleași condiții, unde abordarea angajaților a fost mult mai civilizată, pe parcursul întregii zile. Deci, se poate. M-am amuzat copios alături de prieteni, cum gibonul de vis a vis rămăsese cu aproape toate locurile neocupate, în timp ce la vecinii lui, până pe la ora 10, se ocupase aproape totul. Falimentul vine pe cale naturală, având la bază prostia în cea mai pură formă.

Trecând peste episodul cu pachețelul de mușchi nesusținuți neuronal, am făcut câțiva pași prin Mamaia. Chiar dacă nu e nici pe departe ceea ce ar trebui să fie, locul îmi e încă drag, cu multe amintiri frumoase din copilăria prin zonă. Spre deosebire de anii anteriori, deși în iulie intrasem în plin sezon, am constatat că prețurile la terase și restaurante nu mai sunt chiar atât de mari, în mod nejustificat, comercianții coborându-le cam ca la nivel de Ploiești. Până la urmă, dispariția turiștilor a reglat corect oferta în funcție de cerere. În egală măsură, oamenii au ieșit suficient de mult în afara țării, încât să poată compara și să aleagă.

Mamaia rămâne deocamdată o variantă pentru weekend-urile în care, cu aceiași bani, nu ai timp să pleci din țară. Nu este o stațiune doar pentru fițoșii de carton, așa cum s-ar putea crede dacă te uiți doar la știri. Sunt încă suficiente locuri pentru oamenii normali. Cazarea este și ea în funcție de buzunar, deși prețurile de la patru stele în sus nu prea se justifică, dacă tot ne raportăm la ceea ce găsim ”afară”.

Cât timp există cerere, vor mai exista și anomalii. Depinde în mare măsură de clienți, dacă sunt sau nu dispuși să tolereze amatorismul și nesimțirea din turismul românesc.

