Un turist român susține că a fost victima unui abuz al vameșilor bulgari

Turistul se afla într-un autocar, alături de alți conaționali, grupul întorcându-se dintr-o excursie din Turcia.

La trecerea dinspre Turcia spre Bulgaria, autocarul a fost oprit pentru control.

Relatarea turistului român:

”De curând m-am întors din Turcia, unde am fost în excursie. Circuitul a fost ok, dar la vama bulgară dinspre Turcia am avut parte de un moment neplăcut, care ne arată cum ne tratează ,,prietenii” bulgari.

Vameșul ne-a dat jos din autocar pentru contolul bagajelor. Până aici nimic anormal. Apoi am fost duși într-o încăpere, care nu avea nici o legatură cu controlul bagajelor, în sensul că nu avea nicio masă, ca să nu mai vorbim de banda specială.

Ne-a obligat să deschidem bagajele și să le punem efectiv pe asfalt, care era mizerabil, plin de găinaț de păsări. După ce a văzut că nu poate să ia spagă de la noi, pentru că nu aveam țigări sau băutură, a plecat. Anexez fotografii din hală.”

Din păcate, astfel de situații au mai fost relatate, însă concret nu se pot face prea multe. Se pot trimite sesizări la Ambasada Bulgariei de la București, dar nimeni nu este atât de naiv încât să creadă că lucrurile se pot rezolva.