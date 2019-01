Munții Baiului, o adevărată poveste pentru iubitorii de trasee montane din Prahova. FOTO

De fiecare dată când am fost pe Valea Prahovei, am descoperit câte un peisaj superb. Știți voi, vara și primăvara, toată iarba aceea verde, crudă și un miros cât se poate de curat, iar pe timpul iernii munții acoperiți de nămeți, coșurile fumegânde, dar și pârtiile pline de oamenii veniți să se distreze. Să nu mai vorbim de perioada toamnei, când frunzele colorate fură privirile oricărei persoane. Așa că, am stabilit, muntele e o idee bună în orice perioadă a anului.

Vara aceasta am descoperit un loc pe care, de altfel, îmi doresc să-l revăd și care mi-a rămas întipărit pe retină, datorită peisajelor extraordinare. Am ales să împart cu voi bucuria de a descoperi și alte locuri de pe Valea Prahovei, în afara celor deja cunoscute. Este vorba de Munții Baiului, pe care i-am văzut pentru prima dată în august și sper să-i revăd cât de curând.

Am pornit de dimineață, la ora 09:30 cu telegondola, iar pentru că aveam de gând să ne întoarcem, am luat un bilet dus-întors, care a costat 35 de lei de persoană. Fiind doar o mică escapadă, am ales să nu parcurgem tot traseul și sa ne intoarcem la un moment dat. Așa că, plecarea a fost din Creasta Baiului: Stația terminus, telegondola Azuga-sub Vârful Piscul Câinelui.

Cum am coborât din telegondolă am fost surprinsă de peisajul ce mi se arăta în față, iar oile completau perfect imaginea. M-am întâlnit și cu niște caini, dar care, nu vă speriați, sunt foarte prietenoși. După câteva poze, am plecat pe o potecă foarte bine definită. Înainte de asta, trebuie să vă spun că am observat mulțimea de bicicliști. E un traseu accesibil lor, dar asta doar dacă ai experiență, din când în când se ivesc câteva pante abrupte, pe care bicicliștii le urcau la pas.

Am pornit, iar la aproape fiecare pas, mă opream pentru a fotografia peisajele. Mi se părea că fiecare colț, fiecare vârf, fiecare potecă are ceva al lor, iar eu voiam amintiri. Mă bucuram însă și de vederea din față, iar vremea era una excelentă. Am observat veșnicul călăuzitor, Releul Coștila. Prima cărare, bine bătătorită, urcă pe Culmea Urechea și trece pe sub vârful Urechea. De altfel, nu încercați să mergeți aici iarna, deoarece există riscul de a vă rătăci din cauza zăpezii, care acoperă drumurile. Tot de aici vezi și abruptul Bucegilor, o imagine încântătoare, zic eu. Din când în când mă uitam în spate și rămâneam pentru a zece oară uimită de peisajele pe care le lăsam în urmă. Dar nu-i bai, altele mi se arătau în față.

Încă un lucru de poveste este faptul că în timp ce mergi, poți aduna coacăze de pe marginea munților. Sunt delicioase, iar ideea de a savura câteva fructe culese cu mâna ta, într-un loc atât de frumos, sună încântător. Pe parcursul drumului, zărești și Vârful Baiului, cel mai înalt punct din Baiului, 1895 de metri, iar dacă nu vreți să-l urcați, se poate însă să vă abateți. Totodată, un lucru care pe mine m-a bucurat, a fost faptul că traseul nu este unul aglomerat. Când și când mai vezi câțiva bicicliști sau oameni, care au aceleași gânduri ca ale tale: „Ce priveliște minunată!”. Eu și gașca mea de prieteni ne-am oprit la ramnificația Piciorul Câinelui, iar până acolo am parcurs în jur de 3 ore jumate. Noi ne-am întors, fiindcă seara trebuia să ajungem la o petrecere, însă traseul continuă cu o coborâre spre Sinaia, care ține în jur de 2 ore jumate.

Peisajele erau când și când animate de câteva turme de oi sau vaci. În rest, liniște și aer curat. Exact ce aveam nevoie în acel moment. Cât vezi cu ochii e o mare de munți, dealuri și iarbă. Dacă asta nu sună fascinant, atunci nu știu ce altceva ar putea. Dacă ești în pană de idei și vrei neapărat să vezi Vala Prahovei, începe cu Munții Baiului. Îți garantez, nu vei regreta, ba chiar o să te gândești la o posibilă întoarcere:). De altfel, tot traseul sună așa: Staţia terminus telegondolă (1525m) – Culmea Urechea – Şaua Băiuţul – Şaua Baiului – sub Vf. Baiul Mare – sub Vf. Piciorul Câinelui (3h)-sub Vf. Piscul Câinelui (~ 1600 m) – Piciorul Câinelui – Sinaia (850 m) ( – 2,5 h).

