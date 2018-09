Peisaj de vis la Cheile Băniței, unde apa a sculptat un munte de calcar alb FOTO

Cheile Banitei sunt un obiectiv turistic pe cat de spectaculos si usor accesibil, pe atat de putin cunoscut. Daca te afli pe drumul dintre Petrosani si Simeria (DN 66) merita sa te opresti sa vizitezi cheile, mai ales ca nu o sa iti ia mai mult de 30 de minute.

Cheile sunt destul de scurte (250-300 metri) dar extrem de spectaculoase, partea cea mai frumoasa a lor fiind tocmai cea de inceput. Paraul Banitei a sapat un culoar ingust si pe alocuri usor meandrat intre peretii inalti de calcar alb. De fapt este vorba de o fosta pestera al carei tavan s-a prabusit.

In albia raului si in zona inferioara peretii de calcar sunt frumos sculptati si rotunjiti de apele paraului, care pe alocuri a sapat si cateva marmite extrem de spectaculoase (scobituri in roca, sub forma de lingura / polonic, dar de dimensiuni de ordinul zecilor de centimetri si chiar metri).

