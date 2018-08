Mare atenție la sursele de informare de astăzi! Hackerii îți pot goli conturile dacă dai click pe știri false

Astăzi este, de departe, una dintre zilele alea în care, și de-o parte și de alta a societății, dezinformarea crește mai ceva ca spumele dintr-o cană cu Cola în care s-a turnat puțin bicarbonat. Și cum tensiunile sociale reprezintă, întotdeauna, o mare slăbiciune, hackerii au învățat să le exploateze la maxim.

De la primele ore ale dimineții, feed-ul Facebook este asaltat de distribuiri de genul: ”Sute de mașini de jandarmi se îndreaptă către Capitală”, în care, ca ilustrație, apare o filmare din iarnă, cu zăpadă pe marginea autostrăzii, sau ”Vama Nădlac în această dimineață”, ilustrată cu o poză dintr-o vamă chinezească. Mai nou, un articol care anunță că cel puțin 30 de oameni au fost răniți grav după ce au atacat Poliția la protestele din București este distribuit masiv pe cea mai mare rețea socială din lume și, implicit, din România.

Ce se întâmplă, de fapt?

Site-ul respectiv este, de fapt, un site de phishing menit să fure datele bancare și personale ale utilizatorului, fie direct din browser, fie păcălind utilizatorul să introducă un număr de card pentru validarea unei operațiuni - în cazul de față putând fi vorba chiar de lecturarea contra cost a conținutului articolului - .

Mai mult de atât, imaginea folosită nu este de la niciun protest din România, fiind o fotografie făcută în timpul unui protest în Tirana, Albania în 2011. REFLECTIONS ON THE VIOLENT PROTEST IN TIRANA iar informația poate fi verificată folosind motorul de reverse image search al Google, care verifică sursa originală a unei imagini.

Ce trebuie să faci?

Pentru a nu vă expune unui asemenea risc, vă recomandăm să folosiți un program antivirus pe calculator sau dispozitivul mobil și, mai presus de toate, să vă informați din surse de încredere. Dacă nu știți care sunt acelea, încercați măcar un search pe Google după numele articolului.

Nu în ultimul rând, dacă ați observat o astfel de știre pe Facebook, raportați-o ca știre falsă. De asemenea, site-ul poate fi raportat și în indexul Google ca site de phishing aici: https://safebrowsing.google.com/safebrowsing/report_phish/?hl=en