Cum ascunzi când ai fost online pe WhatsApp

WhatsApp este una dintre cele mai populare aplicații de chat, alături de Facebook Messenger. Peste 1,2 miliarde de persoane intră în fiecare zi pe WhatsApp. Aplicația este una surprinzător de prietenoasă și nu implică să citești vreun manual pentru a profita de majoritatea opțiunilor pe care ți le pune la dispoziție.

Există câteva particularități în WhatsApp pe care s-ar putea să nu le cunoști. Printre ele, se numără un parametru care îți oferă un grad redus de stres. Este vorba de o bifă care te ajută atunci când vrei să știi cum ascunzi când ai fost online pe WhatsApp

În mod uzual, când începi un dialog cu o persoană pe WhatsApp, tu poți să vezi imediat când a fost online. În cazul în care nu a fost activ pe platformă în ultimele 24 de ore, sunt șanse foarte mari să nu-ți vadă mesajul. În același timp, dacă a folosit WhatsApp în urmă cu câteva minute, este greu de crezut că nu-ți va vedea cuvintele în următoarele câteva momente.

Pentru a ascunde acea informație legată de activitatea ta pe WhatsApp, este necesară urmarea câtorva pași. Intră în WhatsApp și apasă în dreapta jos pe Settings sau Setări. Pe Android, apasă pe cele trei bulinuțe din dreapta sus și optează pentru Setări. De aici, te interesează secțiunea de Confidențialitate sau Privacy. Prima opțiune de sus este Last Seen sau Ultimul Act. Atinge respectivul buton marcat implicit Everyone (Toată Lumea) și bifează Nobody (Nimeni). Este important de reținut că, după ce ai activat acea opțiune, nici tu nu vei mai putea vedea când au fost online interlocutorii tăi.

sursa: playtech.ro