Cum ascunzi o partiție în Windows fără să pierzi date

Dacă ai prea multe partiții în My Computer, inclusiv una de recuperare cu care a venit laptopul, ar fi bine să înveți cum ascunzi o partiție în Windows.

Există foarte multe moduri în care poți interacționa cu partițiile din Windows. Dacă vrei să faci curățenie printre ele, le poți șterge. Ai posibilitatea să combini mai multe partiții într-un singură. Aceste procese implică însă anumite riscuri, inclusiv pierderea datelor. În cazul în care îți dorești doar să vezi mai puține litere când faci dublu click pe This PC sau My Computer, există o soluție mai simplă. Poți să ascunzi anumite partiții cu care nu interacționezi foarte des sau de care nu ai nevoie.

Cele mai frustrante sunt partițiile de recuperare cu care vin la pachet foarte anumite laptopuri. Acelea sunt menite să te ajute să-ți aduci sistemul la parametrii din fabrică, dar sunt aproape de fiecare dată pline și s-ar putea să te deranjeze vizual.

În orice caz, dacă te-ai decis că vrei să înveți cum ascunzi o partiție în Windows, primul pas este să deschizi Disk Management. În acest scop, ai mai multe opțiuni. Fă click pe Start, tastează Disk Management și fă click pe primul rezultat – Create and format hard disk partitions. În Windows 10, poți face click dreapta pe butonul de Start sau poți apăsa pe Windows + X. Din meniul contextual, optează pentru Disk Management.

Imediat, ar trebui să întâmpini o listă cu partițiile tale de pe sistem, împreună cu literele și numele aferente. Fă click dreapta pe cea pe care dorești să nu o mai vezi. Alege Change Drive Letter and Paths. Fă click pe litere aferentă partiției și optează pentru Remove.

Confirmă cu un click pe Ok faptul că înțelegi consecințele gestului tău. Imediat, ar trebui să nu mai vezi în My Computer sau This PC litera respectivă.

Dacă te-ai răzgândit și vrei să revii asupra deciziei, întră din nou în Disk Management și accesează meniul Change Drive Letter and Paths. Apasă pe Add, alege litera pe care vrei să o asociezi partiției respective și confirmă cu Ok.

sursa: playtech.ro