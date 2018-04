Site-ul de reclamații împotriva primarilor a fost suspendat

După ce site-ul domnuleprimar.ro a fost preluat de o firmă din Cluj, acesta a fost suspendat din rațiuni economice și tehnice.

Anunțul a fost făcut astăzi de un fost editor AICI

În perioada în care a fost activ, 2002-prezent, in baza de date a siteului s-au strins 354 de primarii (municipii si orase), din care 269 au utilizat platformaun numar de 94.184 de petitii fiind transmise primarilor.

La acestea, primarii au oferit 47.096 de raspunsuri. Cam la 50%! Si asta, in conditii de maxima transparenta! In plus, primariile au adaugat un numar de 602 comunicate pe site.