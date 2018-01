Doar știrile de calitate vor mai apărea pe Facebook. Cum se va face selecția acestora

Facebook va promova doar știrile de calitate, publicate de surse pe care comunitatea le consideră de încredere, potrivit unui anunț făcut de fondatorul rețelei de socializare Mark Zuckerberg. Scopul demersului este combaterea dezinformării, dar și constituirea unui ”simț al numitorului comun”.

"Saptamana trecuta am anuntat o schimbare majora pentru a incuraja interactiuni sociale cu sens, cu familia si prietenii, in schimbul consumului pasiv.

Ca rezultat, veti vedea mai putin continut public, inclusiv stiri, materiale video si mesaje publicate de companii. Dupa aceasta schimbare, ne asteptam ca stirile sa reprezinte aproximativ 4% din News Feed - de la aproximativ 5% cat reprezinta astazi.

Aceasta este o schimbare importanta, dar stirile vor fi intotdeauna un mod deosebit de important in care oamenii sa inceapa conversatii pe subiecte de interes major", a scris Mark Zuckerberg pe pagina sa de facebook.

"Astazi va anunt in legatura cu cea de-a doua actualizare majora a acestui an: sa ne asiguram ca stirile pe care le vedeti, desi mai putine in total, sunt de foarte buna calitate. Am rugat echipele noastre sa se asigure ca prioritizam stirile care sunt demne de incredere, care informeaza si care au relevanta la nivel local. Incepem de saptamana viitoare cu surse de incredere", cotinuând totodată cu precizarea că "Retelele de socializare le permit oamenilor sa raspandeasca informatii mai repede ca oricand, iar daca nu ne ocupam de aceste probleme ajungem sa le amplificam. De aceea, este important ca News Feed-ul sa promoveze stiri de calitate care ajuta la construirea unui simt al numitorului comun".

Potrivit ziare.com, Mark Zuckerberg a mai spus că intrebarea dificila cu care el si echipa Facebook au intampinat dificultati a fost aceea referitoare la cum pot decide ce surse de stiri sunt de incredere la nivel general intr-o lume atat de divizata.

"Am putea incerca sa luam noi insine aceasta decizie, dar nu ne simtim confortabil. Ne-am gandit sa apelam la experti din afara companiei, care ne-ar lua aceasta decizie din maini, dar care probabil nu ar rezolva problema obiectivitatii. Sau v-am putea intreba pe voi - comunitatea - si sa luam o decizie pe baza clasamentului generat de feedbackul vostru".

"Am decis ca pentru cea mai mare obiectivitate sa lasam comunitatea sa determine ce surse sunt de incredere la nivel general", a subliniat el.



Zuckerberg a explicat cum va pune in aplicare aceasta decizie, prin intermediul unor chestionare dedicate utilizatorilor platformei de socializare.

"Ca parte a chestionarelor noastre in privinta calitatii serviciului aflate in derulare, ii vom intreba acum pe utilizatori daca sunt obisnuiti cu o sursa de stiri si daca au incredere in aceasta.

Ideea este ca unele organizatii media sunt de incredere pentru cititorii si publicul lor, iar altele sunt de incredere la nivel general in societate, chiar si pentru persoane care nu le urmaresc in mod direct", a explicat Mark Zuckerberg.