Produse vândute cu 0 lei pe Altex și Media Galaxy. Ce spune regulamentul firmei

Joi dimineață site-urile altex.ro și mediagalaxy.ro au fost picate după ce din cauza unei erori zeci de produse care în mod normal ar fi costat mii și zeci de mii de lei au ajuns la vânzare la 0 lei. Mulți clienți au profitat de ”ofertă” și au plasat zeci de comenzi, însă după câteva ore cele două site-uri au devenit funcționale, prețurile derizorii fiind actualizate la valorile normale.

Printre clienții ”bucuroși” se numără și un cititor al ziarului nostru care ne-a declarat că așteaptă să-i fie onorată comanda. În caz contrar acesta se va adresa Oficiului pentru Protecția Consumatorului.

Secțiunea ”Termeni și Condiții” a site-ului altex.ro precizează faptul că în cazul unor prețuri mici apărute din cauza unei introducere greșită în baza de date, comenzile vor fi anulate.

”4.2. In cazul in care preturile sau alte detalii referitoare la produse/promotii au fost afisate gresit, inclusiv din cauza faptului ca au fost introduse gresit in baza de date, ne alocam dreptul de a anula livrarea respectivului produs si de a anunta clientul telefonic/e-mail in cel mai scurt timp, despre eroarea aparuta, daca produsul nu s-a livrat inca.”

"5.5. Inregistrarea comenzii nu reprezinta si confirmarea acesteia. Dupa preluarea comenzii, aceasta va fi procesata de catre operatorii nostri in vederea confirmarii si stabilirii detaliilor de livrare. Termenul de livrare este de 1-3 zile lucratoare de la confirmarea comenzii."

Media Galaxy:

Mai multe detalii AICI