Panică pe Facebook cauzată de un viral fake news

Un mesaj menit să inducă panică printre utilizatorii de Facebook a început să circule pe internet. Potrivit textului distribuit masiv prin aplicația Facebook Messenger, persoane rău intenționate ar clona profile de Facebook și ar fura identitatea virtuală a utilizatorilor. Cum internetul este un mediu propice pentru răspândirea unor astfel de informații false și neverificate, sute sau poate chiar mii de utilizatori au ajuns fără să-și dea seama transmițători ai mesajului alarmist stârnind panică în rândul prietenilor.

Mesajul alarmist: ”Alarmă! A fost descoperit un nou mod, de a se juca cu viața ta. Va ia poza de pe profil, copiază numele, și creează un nou cont pe Facebook.Apoi, cer la prietenii tai din nou prietenie.Prietenii tăi, cred că ești tu și acceptă. Din acel moment pot să scrie și să publice ceea ce vor cu numele tău. Dragii mei prieteni, care aveți deja prietenia mea pe Facebook, nu acceptați nici o cerere nouă din partea mea. Nu am profil nou.Copiati acest mesaj in privat și informați pe cât posibil, dar nu pe Facebook..Puneți l să circule pe cât posibil. Nu acceptați alte cereri cu numele meu.Aviz! celor care deja mă au în lista lor și deja ne am acceptat că prieteni. Informați vă prietenii pe cât posibil de repede.”

Trebuie precizat că acest tip de mesaj nu are niciun scop comercial sau financiar, ci mai degrabă se încadrează în categoria fake news.