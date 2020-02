De ce nu a fost emis mesaj de avertizare RO-ALERT pentru cutremur

Un cutremur de 5,2 grade, produs vineri dimineața în zona seismică Vrancea, a reaprins discuțiile pe tema ”inutilității” sistemului RO-ALERT. O temă falsă, atât timp cât din start s-a precizat că sistemul nu este conceput pentru a anunța cutremurele.

Au curs mesajele celor care reproșează ”disfuncționalități” ale sistemului RO-ALERT, mai ales în caz de cutremur. Deși tema se reia obsesiv, sunt din nou necesare precizări legate de domeniile în care RO-ALERT avertizează populația.

Conform i-device, ”RO-ALERT nu a fost folosit noaptea trecuta de catre autoritatile din Romania pentru a-i avertiza pe cetateni in legatura cu un cutremur care a avut loc in tara, acesta avand intensitatea de 5.2 grade pe scara Richter.

RO-ALERT nu a fost conceput pentru a trimite alerte in caz de cutremur, iar asta pentru ca sistemul nu poate detecta in prealabil vreun cutremur, deci nu are cum sa alerteze populatia inainte de acest eveniment.

RO-ALERT este gandit pentru a alerta populatia in cazul in care exista probleme severe dupa un cutremur, sau daca exista alte dezastre naturale, sau orice fel de evenimente care pot pune in pericol vietile oamenilor.

RO-ALERT putea fi folosit de catre autoritati pentru a ne anunta in cazul in care existau replici puternice ale cutremurului, ceea ce ar fi sugerat ca ar fi putut sa mai aiba loc unul, sau mai multe, cutremure de intensitate mare.”

