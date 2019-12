Breșă masivă de securitate la Facebook - 267 de milioane de utilizatori ar fi afectați

Este vorba despre o potentiala scurgere de date personale provenind de la 267 de milioane de utilizatori, dezvaluita de un cercetator in securitate online, care le-a gasit publicate de hackeri pe mai multe forumuri.

"Suntem pe cale sa analizam aceasta problema, dar credem ca este vorba despre informatii obtinute inainte de schimbarile efectuate in ultimii ani pentru a proteja mai bine datele personale ale utilizatorilor", a declarat un purtator de cuvant al companiei Facebook, informeaza AFP.

Potrivit cercetatorului Bob Diachenko si site-ului Comparitech, datele de identificare, numerele de telefon si numele celor 267 de milioane de utilizatori, in principal americani, erau disponibile in mod liber pe "dark web" si ar putea fi utilizate in vaste operatiuni de spam si phishing.

Facebook a confirmat partial acea informatie, asigurand ca, potrivit verificarilor sale, numarul conturilor vizate reprezenta doar jumatate din totalul celor 419 milioane de conturi evocate.

surse: AFP, ziare.com, Comparitech,