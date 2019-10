Google Pixel 4 și 4 XL, lansate oficial. Care este prețul și ce funcții inovatoare aduc

Ultimele telefoane de top ale acestui an au fost lansate oficial de către Google. Este vorba de Pixel 4 și Pixel 4 XL.

Cele două terminale sunt cât se poate de similare, cu excepția diagonalei ecranului. Google Pixel 4 integrează un panou de 5,7 inci de tip OLED cu o rezoluție nativă 1080p+. Versiunea XL este construită în jurul unui panou un pic mai generos, de 6,3 inci cu o rezoluție nativă QHD+. Ecranele folosite au o rată de reîmprospătare de 90Hz.

Camera principală este de 12 megapixeli cu Dual Pixel autofocus. Există un mecanism de stabilizare optică, iar diafragma este F/1.7. În plus, mai are o cameră telephoto de 16 megapixeli cu stabilizare optică și zoom optic 2x. Filmează în 4K Ultra HD la 30 de cadre pe secundă. Camera frontală este de 8 megapixeli, iar împreună cu un senzor 3D de adâncime facilitează autentificarea facială.

Pixel 4 are un acumulator de 2800 mAh, iar versiunea XL are 3700 mAh. Încărcarea rapidă se face la 18W. Partea de procesare este asigurată de o combinație între un Snapdragon 855 și 6GB RAM, în timp ce memoria internă este de 64 și 128GB.

Telefoanele sunt certificate IP68 pentru rezistență la apă și le poți achiziționa în Just Black, Clearly White și Oh So Orange. Primele telefoane se vor livra începând cu 22 octombrie, iar prețul este 800 de dolari pentru Pixel 4 și 900 de dolari pentru Pixel 4 XL. Upgrade-ul de la 64 la 128GB te mai costă 100 de dolari în plus.

