Cum îți faci cunoscută locația dacă ai un telefon cu Android sau Iphone

Până când autoritățile vor reuși să te localizeze cu precizie dacă suni la 112, dacă ai un smartphone conectat la internet e bine să știi cum să îți faci cunoscută locația.

Iată și alte variante de ”share location”, în afară de cea mai cunoscută, cea din WhatsApp.

În Google Maps există opțiunea de distribuire a localizării către o persoană de încredere pentru un timp definit sau pentru totdeauna, astfel încât să nu mai stăm să dăm ”share location” de fiecare dată.

Dacă cineva are un iPhone și are la dispoziție doar 10 secunde pentru a vorbi, își poate anunța locul în care se află din aplicația ”Find my phone” sau își poate transmite adresa email și parola pentru a fi găsit rapid. Sau poate accesa aplicația ”busolă” de pe iPhone. O altă variantă este să intre pe o pagină de internet și să deschidă Google Maps.

