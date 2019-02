Asociața ”Prahova în acțiune” derulează programul CoderDojo în Ploiești! Copiii învață gratuit să facă site-uri și să programeze jocuri

Asociața ”Prahova în acțiune” demarează programul CoderDojo în Ploiești! Copiii vor fi învățați să programeze, să dezvolte site-uri web, aplicații, programe și jocuri. Programul este gratuit.

Anunțul despre acest program a fost postat pe pagina de Facebook a asociației:

”Pregatirile pentru un nou proiect sunt in toi! Presedintele Asociatiei Prahova in Actiune, Razvan Toma Stanciulescu, alaturi de vicepresedintii acesteia, Cristina Toma Cochinescu si Patrichi Dan Andrei, sunt pregatiti pentru implementarea programului CoderDojo in Ploiesti!

Mentorii CoderDojo sunt si ei gata pentru a-i invata pe copiii din Ploiesti sa programeze, sa dezvolte site-uri web, aplicatii, programe, jocuri si multe altele.

Programul este gratuit!

CoderDojo este o miscare internationala, initiata in Irlanda in anul 2011 cu scopul de a oferi copiilor interesati contextul in care sa poata invata programare intr-un mediu informal, prin sesiuni regulate, in afara programului scolar.

Ai un copil intre 7 si 17 ani si doresti sa il inscrii la CoderDojo? Trimite un mesaj privat adresat paginii de Facebook cu textul "DOJO", iar noi te vom contacta in cel mai scurt timp”.

