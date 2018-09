Armageddon în Boston. 70 de explozii, zeci de victime și un mort -VIDEO

Exploziile s-au produs în Lawrence, Andover şi North Andover, iar autorităţile avertizează că numărul incendiilor va creşte în orele următoare.

Leonel Rondon, de 18 ani, din Lawrence, a murit după ce coșul unei case s-a prăbuşit peste maşina lui, în urma unei explozii. Băiatul a fost dus de urgenţă la un spital din Boston, însă medici nu au mai putut face nimic pentru el, fiind pronunţat decedat.

Pompierii din aproximativ 50 de departamente diferite lucrează non-stop pentru a stinge flăcările. Cel puțin 10 persoane au fost rănite, inclusiv un pompier în Andover.

Compania Columbia Gas anunţase înainte de producerea exploziilor că îşi va îmbunătăţi reţeaua de gaz din mai multe cartiere, inclusiv în zona unde s-au produs incendiile, dar deocamdată nu este clar dacă a fost executată vreo lucrare în comunităţile afectate.

Poliţia statului le-a cerut celor deserviţi de Columbia Gas să-şi părăsească locuinţele, spunând că respectiva companie a tăiat presiunea pe conductele sale, dar că va lua "ceva timp" până la oprirea întregului serviciu.

MSP Fusion Center has current updated tally of responses to fires/explosions/investigations of gas odor at 70. Spread over wide swath of south #Lawrence and northern part of #NorthAndover with several others across Merrimack River in north Lawrence. pic.twitter.com/a7kBYaWFrJ