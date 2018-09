O femeie pompier din Londra îi laudă pe vecinii ei români într-o postare pe Twitter

„Foarte mult zgomot afară. Se pare că vecinii mei români îmi reparaseră gardul, care căzuse cu ceva timp în urmă. Şi când oferit bani sau bere în semn de recunoştinţă, mi-au spus că e bine să faci lucruri frumoase fără să aştepţi nimic în schimb. Străinii ăştia băgăcioşi care vin aici şi repară garduri!”, a mai scris ea, ironic.

Postarea a primit peste 100.000 de like-uri şi are aproape 20.000 de retweeturi.

De asemenea, tot ca răspuns la un comentariu, femeia a afirmat că: „Deseori dai de oameni buni. Dar le arăt recunoştinţă public în special celor suferă de o reputaţie proastă fără niciun motiv, fiindcă ei au nevoie de această mică atenţie”.

Lots of banging noises outside. I find my Romanian neighbours have rebuilt my fence which had fallen down a while ago.



When I offered money/beer as gratitude, they said it was better to do nice things rather than expect something.



Bloody foreigners coming here & building fences pic.twitter.com/CzMbgC9ha8