Atac armat într-un complex de apartamente din California

Zece persoane, între care şi copii, au fost împuşcate duminică seara într-un ansamblu rezidenţial din San Bernadino, statul California, a anunţat poliţia, precizând că trei persoane se află în stare critică, relatează Reuters.

"Am primit un apel în jurul orei 22:45 pentru focuri de armă", a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei din San Bernadino, căpitanul Richard Lawhead. "Am găsit 10 victime la locul faptei. Trei se află în stare foarte gravă", a mai spus el.



Incidentul armat a avut loc în oraşul american situat la circa 96 de kilometri est de Los Angeles. Oamenii au mers afară pentru a juca jocuri într-o zonă comună a ansamblului rezidenţial în care se găsesc circa 100 de locuinţe, a precizat poliţia.



Lawhead a afirmat că poliţia nu are niciun suspect şi nu a fost găsită nicio armă la faţa locului.

Incidentul survine la o săptămână după ce un bărbat a împuşcat nouă persoane şi a ucis doi concurenţi la un concurs de jocuri video din Jacksonville, statul Florida, pe 26 august.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

sursa: reuters.com