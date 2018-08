Solidaritate după tragedia podului prăbușit de la Genova. Imaginea care a devenit virală

Conducătorii Sampdoriei au solicitat amânarea meciului cu Fiorentina, din prima etapă, după prăbuşirea viaductului de la Genova.

Meciul din runda inaugurală este programat duminică, de la ora 21.30.

Federaţia Italiană a dezvăluit deja că un minut de reculegere va fi ţinut la meciurile din Serie A din acest weekend, în memoria victimelor de la Genova, iar toţi jucătorii vor intra pe teren cu banderole negre.

Tot în memoria victimelor, fanii celor de la Genoa au anunţat că nu se vor prezenta la partida din deplasare cu Milan, din prima etapă, programată duminică, de la ora 21.30.

#Genoa ultras announce they will not attend the #ACMilan game on Sunday, as the city is in mourning after the #PonteMorandi collapse https://t.co/WSZW3BXFYc #SerieA #MilanGenoa #Sampdoria #SampFiorentina pic.twitter.com/cCKjTQqA3u