Atmosferă apocaliptică în Canada provocată de ceața portocalie - VIDEO FOTO

Ceaţa bizară este provocată de fumul celor peste 560 de focare de incendii de pădure din provincia canadiană British Columbia.

Aerul este greu de respirat şi mulţi locuitori din zonă trebuie să poarte măşti când ies din casă.

Flăcările care înaintează cu repeziciune au determinat autorităţile să dea ordin de evacuare pentru cel puţin trei mii de localnici.

În total, aproape 20 de mii de oameni au fost avertizaţi să aibă bagajele făcute ca să poată fugi dacă focul se apropie şi de casele lor.

3.300 de pompieri fac eforturi mari să evite acest lucru, mai ales că în ultimele cinci luni au ars peste 377.000 hectare de pădure.

Edmonton residents awoke to eerie yellow skies this morning #yeg



MORE: https://t.co/xtoajsKsrA pic.twitter.com/7Gbxo9KeO9