Mărturia unui supraviețuitor, după prăbușirea podului din Genova: ”Am picat în gol, cu mașina. A fost apocalipsa!”

Davide Capello, un tânăr de 33 ani, a reușit să scape cu viață din dezastrul care a lovit Genova marți la prânz.

Fost portar al lui Cagliari, fiind acum pompier și jucând încă la echipa de amatori US Legino 1910, acesta trecea pe podul Morandi într-o furtună cumplită exact la 11:50 și exact pe acea sută de metri care s-a prăbușit. A zburat 45 de metri, supraviețuind incredibil. Fără nicio rană.

"AM TRĂIT O FRICĂ ÎNGROZITOARE"

"Am auzit un zgomot sec, am văzut drumul dispărând și m-am dus și eu în jos", a povestit Capello la Sky Italia. "Aveam impresia că sunt într-un film. Apocalipsa! Am trăit o frică îngrozitoare. Nu înțeleg nici acum cum n-am fost făcut praf cu tot cu autoturism. Mașina a rămas agățată de un stâlp și s-a blocat între bucățile rupte de beton. Nu am nici măcar o zgârietură".

