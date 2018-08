Alertă de tsunami după ce un cutremur de 7 grade Richter a lovit Indonezia

Turiştii aflaţi pe insulă au surprins imagini dramatice după seism, care au ajuns pe reţelele de socializare.

Autorităţile au emis însă şi o alertă de tsunami. Agenţia seismoligică indoneziană a confirmat că ar putea fi vorba de un val, posibil de mici dimensiuni, care va lovi insula.

Cutremurul a fost urmat şi de replici în serie, inclusiv una de 5.6 pe Scara Richter.

Pe 29 iulie, insula Lombok a fost lovită de un alt seism puternic, de 6,4 pe Scara Richter. 16 oameni au murit în urma mişcării telurice.

Strong shaking from the Lombok earthquake has also been felt on the island of Bali, which is a popular tourist destination pic.twitter.com/Pkala98p1q