O mamă din Rusia și-a omorât fetița prin înfometare

Oksana Demiyanova, o femeie de 36 de ani din orașul Krasnokamsk, Rusia, este acuzată că și-a ucis copila de 14 ani prin înfometare. Aceasta și-a convins fetița că suferă de cancer și diabet, iar singurul mod în care se poate vindeca este înfometarea. Trupul fetei, ajuns la doar 31 de kilograme, a cedat în urmă cu două săptămâni.

Femeia ar fi considerat că lipsa mâncării îi va vindeca fata, deși procurorii, care au deschis un dosar penal pentru ucidere, au ajuns la concluzia că fata era perfect sănătoasă.

Apropiații tinerei au sesizat că ceva este în neregulă, însă nu au anunțat autoritățile. Mama unei colege de clasă a confirmat că existau îngrijorări, dar nu s-a făcut nimic în acest sens. "Am observat din luna mai că pierdea în greutate și abia se mișca. Credeam că e din cauza examenelor și nu am mai dat atenție", a declarat femeia.

Pusă în fața acuzațiilor, mama copilei neagă totul și dă vina pe un alt adolescent, care i-ar fi spus fetei că e grasă. "Totul a început acum două luni. Un prieten i-a zis că e grasă. A luat-o foarte personal. Am incercat să o conving să mânânce dar ea mânca foarte puțin. Nu am mers la medici pentru că am sperat că situația se va îmbunătăți în timp", a declarat Oksana Demiyanova.

Femeia a ținut să precizeze că nu a apelat la ajutorul autorităților de teamă să nu-i fie luată copila. "Ce se spune despre mine nu este adevărat. Îmi iubeam fiica. Am crezut că pot controla situația", a mai spus ea.

Avocatul copiilor din zona respectivă dă, la rândul lui, vina pe vecini. Adolescenta le-ar fi cerut mâncare iar ei nu au raportat situația.

Dacă va fi găsită vinovată Oksana Demiyanova riscă până la 20 de ani de închisoare.

sursa: dailymail.co.uk