Numărul ”M..e PSD„ - vedetă în presa internațională. EURONEWS detaliază scandalul momentului din România

EURONEWS: ”Poliția Română a confiscat numerele de înmatriculare care insultă partidul de guvernământ” - acesta este titlul ultimului articol publicat de prestigioasa entitate media.

Traducerea integrală a materialului publicat de EURONEWS:

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

”Polițiștii români au confiscat un număr de înmatriculare suedez, (tradus de euronews -"FUCK PSD"). Plăcuțele au fost mediatizate pe larg în social media, drept un atac asupra partidului social-democrat, cunoscut sub numele acronim PSD. Cu toate acestea, mașina a fost oprită de mai multe ori fără consecințe, deoarece înregistrarea personalizată a fost emisă în mod legal în Suedia.

Poliția rutieră a refuzat anterior să comenteze pentru Euronews despre această problemă, iar acțiunile acesteia (nr-poliția) au provocat un protest în fața sediului central, precum și criticile mass-media și social-media.

"O instituție de stat (Poliția Română) ascultătoare de interesele partidului și dispusă să comită abuzuri. Rușine! ", este unul dintre miile de comentarii și recenzii furioase pe pagina de Facebook a poliției.

Mașina aparține unui român care locuiește în Suedia, și care a decis să profite de o lege suedeză care permite proprietarilor de autovehicule să personalizeze plăcuțele de înmatriculare cu orice combinație de texte sau numere în schimbul unei taxe de 640 de euro.

Cu toate acestea, Poliția Română pare să fi decis că, deși plăcuțele de înmatriculare sunt valabile în țara lor de eliberare, acestea nu pot fi folosite în altă țară, doar dacă statul respectiv o permite în mod special. Șoferului mașinii, Razvan Stefănescu, i-au fost confiscate ambele plăcuțe și permisul de conducere i-a fost suspendat, iar acum are dosar penal pentru conducerea unei mașini neînmatriculate.

El spune că acțiunea poliției a reprezentat hărțuire. "Vineri mi-au spus că plăcuțele de înmatriculare sunt valabile, acum că nu sunt. Am sunat chiar și la Ambasada Suedeză și mi-au spus că pot conduce oriunde în Europa. Cred că este un abuz. Cred că am fost constant sub supraveghere. Noaptea trecută a fost o motocicletă de poliție în jurul blocului meu ", a declarat el pentru mass-media din România.

Ambasada Suediei în România a reacționat, de asemenea, pe Facebook spunând că plăcuțele de înmatriculare personalizate sunt valabile în întreaga Uniune Europeană, adăugând că unele țări pot refuza să le accepte. Un purtător de cuvânt al Agenției Suedeze pentru Transporturi, Eva Isaksen, a declarat pentru mass-media din România că plăcuțele de înmatriculare sunt perfect legale în UE, dar după ce au fost informate cu privire la semnificația traducerii de către autoritățile române, au decis să le anuleze și în Suedia.” scriu jurnaliștii de la EUROEWS

Știrea în limba engleză, pe site-ul euronews, AICI.