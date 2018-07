O gravidă a murit într-un accident, dar bebelușul din pântece a fost găsit viu lângă locul impactului

O gravidă a fost ucisă într-un grav accident cu un TIR, dar copilul din pântecele ei a fost găsit în viaţă, lângă locul impactului. Medicii cred că e vorba despre un miracol, micuţa Giovanna fiind sănătoasă.

Accidentul a avut loc pe o şosea din Brazilia, în apropiere de Sao Paulo, iar femeia însărcinată călătorea ca pasager într-un camion încărcat cu lemne. Şoferul a pierdut controlul volanului şi camionul s-a răsturnat, iar gravida a fost aruncată din cabină, apoi scândurile din camion au venit peste ea şi au ucis-o.

Într-un mod miraculos, fetiţa pe care o purta în pântece a fost efectiv aruncată din burta mamei, care a fost secţionată de o scândură, fiind găsită de salvatori pe iarbă, lângă locul impactului, în viaţă. Nu avea nicio zgârietură, iar cordonul ombilical a fost tăiat de un corp ascuţit, în momentul accientului.

Elton Fernando Barbosa, paramedicul care a ajuns primul la locul accidentului, a declarat pentru ziarul A Tribuna, din Brazilia, citat de TheSun că accidentul a fost groaznic: "Şoferul ne-a spus că avea o femeie în camion. O căutam pe sub lemne, când am auzit plânsetele unui copil. Nu înţelegeam nimic, pentru că nu ni se spusese că sunt trei victime. Apoi am realizat ce s-a întâmplat, după ce am găsit mama."

Femeia moartă nu a fost identificată, iar dacă nimeni nu o va recunoaşte, Giovanna, fetiţa ei, va ajunge într-un orfelinat. Şoferul camionului, care se pare că o luase pe femeie la ocazie, a fost acuzat de ucidere din culpă.

sursa: thesun.co.uk