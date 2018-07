Bilanț provizoriu al incendiilor din Grecia: 76 de morți și 200 de răniți. A fost declarat doliu național (foto-video)

Încep să apară primele relatări ale celor care au scăpat în ultima clipă din infernul de lângă Atena. Pe lângă cei 76 de morți și 200 de răniți, despre alte 100 de persoane nu se știe nimic.

Guvernul de la Atena a declarat trei zile de doliu naţional. Incendiile din aceste zile sunt cea mai mare tragedie cu care se confruntă această ţară, după 2007. Atunci, tot într-o vară cu secetă şi temperaturi extrem de ridicate, incendiile de vegetaţie au ucis 84 de oameni.

În plin sezon al concediilor, o staţiune a fost distrusă aproape în totalitate. Într-o altă localitate au ars 1.000 case şi peste 300 de maşini cu care locuitorii încercau să scape din calea flăcărilor.

Alexis Tsipras, premierul Greciei: „Avem încă de luptat. Să luptăm pentru a salva ce se mai poate salva, să stingem focul, să-i găsim pe dispăruţi, ca să nu mai avem şi alţi oameni pe care să-i plângem.”

Vassilis Andriopoulos, Crucea Roşie din Grecia: „Din câte se pare, o parte dintre victime se cunoşteau bine, pentru că le-am găsit în grupuri de câte trei sau patru, deci puteau fi prieteni, rude, familii întregi care au încercat să se protejeze unii pe alţii, îmbraţişându-se.”

Theofilaktos Logothetis, localnic: „Focul venea după noi. Doar cei care au plecat la timp au scăpat. Persoana care era direct în spatele meu când am ajuns pe drumul principal nu a scăpat, a dispărut complet în flăcări.”

Jaakob Makinen, turist finlandez: „Am fugit de la hotel, am fugit pe plajă dar am fost prinşi din urmă de flăcări, am fost înconjuraţi, a trebuit să intrăm în apă şi să ne scufundăm, ca să nu ne fie arse faţa şi mâinile, am aşteptat ore întregi până am fost salvaţi.”

Pompierii şi militarii trebuie să aducă rapid flăcările sub control, deoarece meteorologii au anunţat că vor veni iarăşi temperaturi foarte ridicate.

Grecia a solicitat ajutor internaţional, prin mecanismul de protecţie civilă al Uniunii Europene.

sursa declarații digi24, video CBS