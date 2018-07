Atac armat în Canada soldat cu un mort și 13 răniți

Potrivit Sky News, atacul a avut loc duminică seară, după ora 22.00, ora locală.

Martorii au povestit pentru presa locală că un bărbat îmbrăcat în negru a tras de mai multe ori cu arma, unii estimând că au fost trase în jur de 20 de focuri de armă.

Poliţia spune că o fetiţă se află printre răniţi. Nu au fost oferite informaţii în plus despre starea victimelor, dar surse din poliţie susţin că sunt şi morţi. De asemenea, a fost confirmat faprul că atacatorul este mort.

Global News scrie că atacatorul ar fi tras spre poliţişti înainte să se sinucidă. Informaţia nu a fost însă confirmată. Perimetrul în care a avut loc atacul a fost blocat de către poliţişti, iar metrourile nu mai opresc la staţia din apropiere. Motivația atacului rămâne deocamdată necunoscută, dar pista teroristă rămâne deschisă.

PHOTOS: Numerous people shot along Danforth Av in #Toronto's Greektown. Reports of at least 10 victims including children. Patients are spread across several blocks in the area. Mass casualty response from @TorontoMedics @Toronto_Fire. pic.twitter.com/UK8lUHUP5l