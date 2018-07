Panică la bordul unui avion Ryanair - VIDEO

Un purtător de cuvânt al companiei aeriene Ryanair a declarat că măștile de oxigen au căzut în urma unei depresurizări a cabinei. Piloții au decis să efectueze o aterizare de urgență pe aeroportul din Frankfurt, în Germania.

Pasagerii acuză însă compania și echipajul de bord că nu le-a oferit niciun fel de explicație pentru măștile de oxigen căzute din senin în timpul zborului, iar acest lucru a dus la instalarea panicii.

„Măștile de oxigen au căzut pur și simplu în fața noastră. Nu ni s-a dat niciun context, niciun motiv, nu a fost niciun anunț. Toți încercam să ne punem măștile, erau oameni care plângeau și țipau”, povestește pasagera.

Mai mult, pasagerii nu au fost anunțați că avionul va efectua o aterizare de urgență la Frankfurt, așa că s-au speriat teribil când au văzut că avionul începe o coborâre bruscă.

„În momentul în care avionul a început să coboare brusc ne-am gândit: asta a fost, o să murim”, mai spune pasagera.

Potrivit autorităților, 33 de pasageri au fost spitalizați și tratați pentru dureri severe de cap, dureri de urechi, sângerări din urechi și amețeală, simptome cauzate de depresurizarea cabinei.

A picture from one of the passengers of the flight FR7312, from Dublin to Zadar. She cannot fly due her injuries. We are still in the Frankfurt-Hahn. No information, no alternatives, no place to rest.#Ryanair#nightmare@Ryanair pic.twitter.com/zcdNGHS1VF