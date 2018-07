Brexit: Ce se întâmplă cu împrumuturile guvernamentale pentru studenții români din Anglia

Studenții din Uniunea Europeană care încep cursuri la universitățile din Anglia în toamna anului 2019 vor avea în continuare acces la împrumuturi guvernamentale pentru acoperirea taxelor de școlarizare pe toată durata studiilor, conform unui anunț publicat luni de Departamentul pentru Educație al Marii Britanii. De asemenea, tinerii din Uniunea Europeană care studiază la universități din Anglia din 2019 vor plăti în continuare aceleași taxe de școlarizare ca studenții din Marea Britanie, iar studiile în Scoția rămân gratuite, informează un comunicat al British Council.

„Îmi doresc ca oricine are talent și potențial să poată să beneficieze de avantajele universităților noastre de talie mondială. Am crescut nivelul sumei pe care absolvenții trebuie să o câștige înainte de a începe să achite împrumuturile de studii, iar înghețarea taxelor de școlarizare pentru încă un an este un alt exemplu al pașilor pe care Guvernul îi face pentru a-i susține pe cei implicați în educația universitară”, a declarat secretarul pentru Educație, Damian Hinds.

Măsura a fost promovată de Universities UK, asociația reprezentativă a universităților din Marea Britanie, care și în acest an a lansat o scrisoare deschisă prin care solicita clarificarea unor aspecte privind studiile universitare în Marea Britanie în viitor, printre care și definirea statutului studenților din Uniunea Europeană în anul universitar 2019-2020.

„Studenții din Uniunea Europeană aduc o contribuție importantă universităților noastre, îmbogățind campusurile din punct de vedere academic și cultural. (...)Studenții din țările Uniunii Europene pot acum să se înscrie pentru cursuri universitare la nivel de licență începând din toamna 2019, cu încrederea că nu va fi necesar să achite taxele de școlarizare în avans și că pot în continuare să obțină împrumuturi guvernamentale care să acopere taxele pe toată durata studiilor. Asta înseamnă că studenții UE care încep cursurile în 2019 vor plăti aceleași taxe de școlarizare ca studenții din Marea Britanie, pe toată durata studiilor”, a declarat Alistair Jarvis, directorul executiv al Asociației Universities UK.

