Trump l-a impresionat pe Kim Jong-Un arătându-i limuzina prezidențială

Ei s-au plimbat în zona hotelului din Singapore în care a avut loc summitul şi s-au îndreptat către limuzina preşedinţilor americani - cunoscută sub numele de ”Bestia” (”The Beast”), potrivit News.ro.

Trump vorbeşte şi cheamă prin gesturi un agent din cadrul Secreet Service (SS), care deschide portiera, iar cei doi lideri privesc înăuntru.

Era neclar imediat ce părere are Kim despre acest ”tur”, dar a părut să zâmbească. Liderii celor două ţări duşmane, care nu au avut niciodată relaţii diplomatice şi care s-au ameninţat cu războiul nuclear, şi-au dat mâna călduros, după ce s-au întâlnit prima dată, marți dimineață (04:00, ora României).

WATCH: President Trump walks with Kim Jong Un to show off his presidential limousine that is nicknamed "The Beast." https://t.co/SjJeNHlVRD pic.twitter.com/f2CJ4ZHR6x