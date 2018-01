Românca de 13 ani primită cu brațele deschise de NASA

Ariana vorbește fluent două limbi străine și este copilul pentru care timpul pare că stă în loc. Cântă la pian, desenează, face baschet, înot şi călărie şi învață de plăcere. Puștoaica, pasionată de tehnologie și astronomie, a câștigat un concurs organizat de Consiliul Europei cu privire la viziunea sa despre internet și a participat, alături de invitați de seamă, la un eveniment important în domeniul medicinei și al științei. Mai mult, anul acesta urmează să ajungă la NASA.

Ariana are 13 ani și are realizările unui om în toată firea. Este ambițioasă și talentată din cale afară. Anul acesta va merge la NASA, unde urmează să prezinte un proiect despre așezări spațiale realizat chiar de ea.

„Programul de la NASA ne-a fost prezentat de școala noastră și constă în crearea unei așezări spațiale pentru 10.000 de oameni. Mi-ar plăcea foarte mult să experimentez gravitația și să stau de vorbă cu oameni care au fost în spațiu, aș vrea să îmi explice care sunt cele mai noi tehnologii și ce alte descoperiri științifice au mai făcut. Și mi-aș dori foarte, foarte mult, să văd interiorul unei navete spațiale”, mărturisește Ariana.

„Cred că am observat că sunt interesată de Univers în timpul unei excursii în care am fost alături de părinții mei, când mi-a atras atenția o constelație. Atunci le-am spus părinților mei că îmi doresc să devin astronaut, iar ei m-au luat în serios. Și mi-au încurajat curiozitatea și pe măsură ce am învățat mai multe despre Univers, am înțeles cât de vast este”, spune Ariana.

Și nu doar viața în spațiu îi ridică Arianei semne de întrebare, ci și cea de pe Pământ. Mai precis, viitorul ei. Anul trecut, puștoaica a fost invitată la evenimentul „Innovations for Tomorrow” alături de specialiști de seamă din domeniul științei, unde a vorbit despre viziunea pe care o are asupra viitorului.

La 11 ani, viața celor mai mulți dintre copii se împarte între teme și jocuri pe calculator. Pentru Ariana, timpul pare că se dilată. Fata merge la școală, cântă la pian, ia lecții de înot, baschet și călărie și se implică într-o mulțime de activități extrașcolare. În 2015 a caștigat un concurs organizat de Consiliul Europei, unde și-a expus viziunea despre internet printr-un desen.

Schimbările au făcut dintotdeauna parte din viața Arianei. Adolescenta a învățat în patru țări diferite și a preluat din fiecare tot ce a fost mai bun.

Deși limba română nu este prima ei limbă, Ariana iubește România. Este locul în care, de fiecare dată, s-a întors cu drag.