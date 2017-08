Un angajat McDonalds, concediat după ce a postat imagini cu „condițiile dezgustătoare” dintr-un restaurant din SUA

Tânărul a publicat imagini cu tava dintr-o mașină de înghețată, care pare plină de mucegai. Fotografiile au devenit virale, fiind redistribuite de peste 30.000 de persoane. „Vreau ca oamenii să vadă ce mănâncă și cât de dezgustătoare sunt condițiile de aici”, a declarat Nick pentru Buzzfeed News.

Săptămâna trecută, tânărul a fost concediat, iar managerul restaurantului i-a cerut să steargă pozele de pe Twitter. Proprietarul restaurantului McDonalds a trimis Business Insider poziția companiei, care spune că fast-food-ul a trecut fără probleme până acum inspecțiile sanitare.

This came out of McDonald's ice cream machine in case y'all were wondering... pic.twitter.com/DTXXpzE7Ce