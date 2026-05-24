Kievul, atacat cu drone și rachete balistice. Patru oameni au murit

Forțele ruse au lansat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un atac masiv cu drone și rachete asupra Kievului și a regiunii din jurul capitalei Ucrainei. Au fost lovite clădiri rezidențiale și infrastructură civilă, potrivit autorităților ucrainene citate de presa internațională.

Bilanțul anunțat de oficiali indică cel puțin patru morți și zeci de răniți.

Potrivit Digi 24, atacul a inclus aproximativ 90 de rachete și 600 de drone, fiind unul dintre cele mai ample atacuri asupra Kievului de la începutul războiului. Autoritățile ucrainene susțin că Rusia ar fi folosit și o rachetă hipersonică Oreșnik, capabilă să transporte focoase convenționale sau nucleare.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut o reacție fermă din partea partenerilor occidentali, în contextul intensificării atacurilor aeriene rusești asupra orașelor ucrainene.

Rusia susține că atacurile au vizat obiective militare, însă autoritățile de la Kiev au raportat pagube în zone rezidențiale, școli și infrastructură civilă.