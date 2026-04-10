Republica Moldova iese definitiv din CSI. Decretul, publicat în Monitorul Oficial

Republica Moldova a oficializat, în data de 10 aprilie 2026, retragerea definitivă din Comunitatea Statelor Independente (CSI), organizație dominată de Rusia, după publicarea decretului în Monitorul Oficial, scrie G4Media.

Decizia marchează încheierea unui proces început în ultimii ani, în contextul repoziționării politice și strategice a Chișinăului.

Retragere formalizată prin decret

Autoritățile de la Chișinău au publicat actul normativ care confirmă ieșirea definitivă a Republicii Moldova din CSI. Documentul consfințește astfel ruperea legăturilor instituționale cu organizația regională creată după destrămarea Uniunii Sovietice.

Retragerea vine după ce, în ultimii ani, Republica Moldova a denunțat treptat mai multe acorduri semnate în cadrul CSI.

O decizie cu miză geopolitică

Comunitatea Statelor Independente este considerată o structură aflată sub influența Federației Ruse, iar decizia Chișinăului este interpretată ca un nou pas în direcția apropierii de Uniunea Europeană.

Autoritățile moldovene au transmis în repetate rânduri că apartenența la CSI nu mai corespunde intereselor actuale ale statului.

Proces început după declanșarea războiului din Ucraina

Accelerarea retragerii Republicii Moldova din CSI a avut loc după invazia Rusiei în Ucraina, moment care a determinat reevaluarea relațiilor cu organizațiile regionale controlate de Moscova.

În acest context, Chișinăul a decis să se distanțeze de structurile considerate incompatibile cu direcția sa europeană.

Un nou pas spre integrarea europeană

Ieșirea definitivă din CSI este văzută ca parte a strategiei Republicii Moldova de apropiere de Uniunea Europeană și de consolidare a relațiilor cu statele occidentale.

Decizia are atât o dimensiune politică, cât și una simbolică, marcând o delimitare clară față de influența Rusiei în regiune.