Armistițiu de două săptămâni între SUA și Iran. Strâmtoarea Hormuz se redeschide

Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord privind un armistițiu de două săptămâni și redeschiderea condiționată a Strâmtorii Hormuz, sub coordonarea armatei iraniene, o decizie care a avut efect imediat asupra piețelor energetice. Prețul petrolului a scăzut cu aproximativ 15%, până la 95 de dolari pe baril, potrivit informațiilor publicate de Biziday.

Armistițiu încheiat cu două ore înainte de expirarea ultimatumului

Decizia a fost anunțată cu doar două ore înainte de expirarea ultimatumului prin care președintele american Donald Trump amenințase cu atacuri asupra infrastructurii civile din Iran, inclusiv poduri și centrale electrice.

Liderul de la Casa Albă a transmis ulterior că amână operațiunile militare, cu condiția ca Teheranul să accepte armistițiul temporar și reluarea traficului maritim prin una dintre cele mai importante rute petroliere din lume.

Trump: „O victorie totală și completă”

Într-un interviu acordat agenției France-Presse, președintele american a declarat că acordul reprezintă „o victorie totală și completă” și că problema programului nuclear iranian ar putea fi rezolvată.

Totodată, Trump a sugerat că China ar fi avut un rol în convingerea Iranului să accepte armistițiul, în contextul în care Rusia și China au blocat anterior, în Consiliul de Securitate al ONU, o rezoluție care viza redeschiderea Strâmtorii Hormuz.

Reprezentanții Casei Albe au transmis, prin intermediul purtătorului de cuvânt, că succesul negocierilor a fost posibil datorită presiunii militare exercitate de Statele Unite, care a creat condițiile pentru reluarea dialogului diplomatic.