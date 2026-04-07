Accident feroviar grav în Franța. Mecanicul a murit și cel puțin 27 de pasageri sunt răniți

Un accident feroviar grav a avut loc în această dimineață, în nordul Franței, în apropiere de Noeux-les-Mines. Un tren de mare viteză TGV s-a ciocnit cu un camion, care transporta vehicule militare. Mecanicul trenului și-a pierdut viața, iar din cei 350 de pasageri, cel puțin 27 au fost răniți, transmite Le Figaro.

Compania feroviară SNCF a transmis că accidentul s-a produs la o trecere la nivel cu calea ferată, iar intervențiile sunt în desfășurare. De asemenea, compania a anunțat că circulația trenurilor este întreruptă până la sfârșitul zilei, pe segmentul afectat.

La locul accidentului se va deplasa și Ministrul Transporturilor, Philippe Tabarot, împreună cu directorul general al SNCF, Jean Castex, pentru a evalua situația. Ancheta este în desfășurare și momentan nu a fost stabilit cine se face vinovat pentru accident.