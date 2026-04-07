Astronauții misiunii Artemis II se întorc pe Pământ după un zbor istoric în jurul Lunii

Autor: Andra Ilie
Luna, fotografiată de echipajul Artemis II.

Astronauții de pe ARTEMIS II se pregătesc de încheierea misiunii în spațiu. Aceștia și-au reluat drumul spre Pământ, transmite AFP. Capsula Orion va ameriza vineri, în largul Californiei.

Lansat de la Centrul Spațial Kennedy pe 1 aprilie, echipajul format din 4 astronauți, a surprins momente memorabile. S-au apropiat atât de mult de Lună, încât au reușit să descopere noi peisaje, să descrie în detaliu relieful, umbrele  maronii și verzui ale craterelor și solul lunar.

Pentru că au petrecut 40 de minute în spatele Lunii, au reușit să asiste la un spectacol observat de doar câțiva oameni în istorie: un apus și un răsărit al Pământului, precum și la o eclipsă în care Luna a blocat Soarele.

Însuși președintele american i-a sunat pe cei 4 astronauți de pe Artemis II, pentru a-i felicita. Donald Trump le-a transmis că ,,au intrat în istorie și au făcut întreaga Americă cu adevărat mândră, incredibil de mândră”.

Membrii echipajului Artemis II au realizat primul zbor în jurul Lunii din 1972 și au ajuns mai departe în spațiu decât orice alt om înaintea lor, la peste 400.000 km de Pământ.

