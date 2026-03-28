Trump amenință că SUA s-ar putea să nu intervină pentru NATO

Vineri, 27 martie 2026, prezent la un forum de afaceri de la Miami, preşedintele american Donald Trump a declarat că s-ar putea ca SUA să nu vină în ajutorul NATO în caz de nevoie.

„Pur şi simplu nu au fost acolo”, a declarat preşedintele american, referindu-se la solicitarea Washingtonului, rămasă fără răspuns, de susţinere militară a aliaţilor săi pentru securizarea strâmtorii Ormuz, relatează AFP preluată de Agerpres.

„Cheltuim sute de miliarde de dolari pe an pentru NATO, sute de miliarde, pentru a-i proteja, şi am fi fost mereu acolo pentru ei, dar acum, având în vedere acţiunile lor, cred că nu mai trebuie să fim, nu-i aşa?”, a spus liderul de la Casa Albă.