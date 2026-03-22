Iranul anunță că Strâmtoarea Ormuz este deschisă, dar nu pentru navele „inamicilor”, după ultimatumul lui Trump

Iranul a anunțat, prin reprezentantul Teheranului la agenția maritimă a ONU că Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă, dar nu pentru navelor asociate „inamici­lor Iranului”, după ce Trump a amenințat că va viza centralele electrice iraniene dacă această rută nu este „complet deschisă” în termen de 48 de ore.

Ali Mousavi a anunțat că Teheranul va coopera cu Organizația Maritimă Internațională pentru a îmbunătăți siguranța navigației.

Acesta a adăugat că navele care nu sunt asociate cu „inamicii” pot traversa strâmtoarea, dacă își coordonează măsurile de securitate și siguranță cu autoritățile iraniene.

„Diplomația rămâne prioritatea Iranului. Totuși, încetarea completă a agresiunilor, precum și încrederea reciprocă sunt și mai importante”, a spus Mousavi, adăugând că atacurile Israelului și ale Statelor Unite împotriva Iranului se află „la originea situației actuale din Strâmtoarea Ormuz”.

Donald Trump a lansat un ultimatum Iranului pentru redeschiderea completă a rutei maritime în 48 de ore, altfel vor ataca infrastructura energetică iraniană.

„Dacă Iranul nu redeschide TOTAL, FĂRĂ NICIUN FEL DE AMENINŢARE, strâmtoarea Ormuz în termen de 48 DE ORE de la acest moment precis, Statele Unite ale Americii vor lovi şi vor distruge diferitele sale CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE!”, a transmis liderul SUA sâmbătă seară, într-un mesaj postat pe platforma sa Truth Social.